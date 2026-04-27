Fatal accidente; una camioneta se incendia

En el tramo que conecta a los municipios de Tapachula y Ciudad Hidalgo se dio una tragedia: una persona perdió la vida en la vía de comunicación a Jaritas, en donde una camioneta se incendió tras salirse de la carretera.

Los reportes de las autoridades establecen que el percance sucedió durante la tarde del domingo, a la altura del kilómetro 5.5.

Personas que pasaban por el lugar se percataron del fatal accidente y dieron aviso al número de emergencias 911, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Un muerto

A un costado de la camioneta de color blanco con redilas, quedó tirado el cuerpo de una persona del sexo masculino, quien hasta el cierre de la edición no había sido identificada; mientras tanto, la unidad se incendió y acabó completamente calcinada, convertida en chatarra.

Al parecer, el conductor de la unidad iba a exceso de velocidad y por este motivo perdió el control del volante, saliéndose de la cinta asfáltica, impactándose contra un árbol y de inmediato empezó a arder en llamas.

Los cuerpos de seguridad y de emergencia se movilizaron hacia la zona, confirmando el hecho y abrieron las investigaciones para tratar de determinar las causas exactas del siniestro; asimismo, no se estableció si viajaban más personas.

Por último, procedieron a acordonar la zona para que peritos de la Fiscalía de Distrito procedieran al levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la necropsia de ley y se espera que pueda ser identificado.