Fatal carambola; un vehículo destrozado

Un brutal accidente ocurrido en el tramo carretero de Mazatán hacia el ejido Álvaro Obregón dejó como saldo a una persona muerta y al menos cinco lesionados, así como daños materiales por varias decenas de miles de pesos.

Fue a la altura del lugar conocido como “La Platanera” en donde ocurrió la mortal carambola en el que se vieron involucrados tres vehículos, esto casi en los últimos minutos del domingo y los primeros de la medianoche del lunes.

Rescate y auxilio médico

Ante el reporte se movilizaron los servicios de emergencia y de las corporaciones policiacas, quienes recuperaron el cadáver que había quedado atrapado entre los fierros retorcidos de una de las unidades.

Asimismo, se dijo que al menos otros cinco pasajeros habían sido auxiliados y trasladados a distintos hospitales del municipio de Tapachula, mientras que las autoridades comenzaron las pesquisas para tratar de determinar la forma en la que ocurrió el percance.

Más tarde, el cuerpo fue levantado por personal de Servicios Periciales para ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) y practicarle la necropsia de ley.

A su vez, las autoridades después de varias horas procedieron con grúas a levantar los vehículos para trasladarlos a un corralón oficial y ponerlos a disposición del Ministerio Público, por lo cual se inició una carpeta de investigación.

Los vehículos quedaron con daños materiales de alta consideración, además del cierre vial mientras se hacían las labores de rescate.