Fatal carreterazo: un muerto y un lesionado

Un trágico accidente carretero se registró el fin de semana sobre la carretera federal Villahermosa-Escárcega, a la altura del kilómetro 122, cerca del entronque hacia la comunidad Cuyo Álvaro Obregón, en el municipio de Catazajá.

Se trataba de un automóvil que terminó volcado tras salirse de la cinta asfáltica e impactarse contra un árbol.

Brindaron ayuda

De acuerdo con los primeros reportes, el percance dejó un saldo preliminar de una persona sin vida, un lesionado y cuantiosos daños materiales en la unidad de color rojo.

Luego del reporte al número de emergencias, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil de Catazajá, quienes brindaron atención a los ocupantes del vehículo.

Durante la valoración médica confirmaron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales.

La víctima mortal fue identificada como Jorge Miguel L. G. (56 años), originario del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. La zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía de Distrito Selva realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

En tanto, el segundo ocupante —identificado como Bernardo G. L., de aproximadamente 50 años y originario de Balancán, Tabasco— sufrió múltiples golpes y posibles fracturas.

Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado al hospital general de Emiliano Zapata para recibir atención médica especializada inmediata.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer la mecánica de los hechos.