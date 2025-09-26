Fatal choque cobra la vida de una mujer

Una persona del sexo femenino sin vida, tres lesionados y cuatro vehículos siniestrados, fueron el saldo de un mortal accidente sobre una de las vías del municipio de Cintalapa durante la mañana del jueves. Todo apunta a que una presunta falla mecánica habría derivado en el lamentable hecho.

Se le fueron los frenos

Trascendió que minutos antes de las 11:00 horas, usuarios de la carretera Internacional observaron una colisión entre un vehículo de transporte de material de construcción y tres más, de los cuales resultaron cuatro personas heridas, falleciendo una de ellas minutos después tras ser hospitalizada.

Versiones extraoficiales señalaron que un camión de color rojo transitaba de poniente a oriente quedando presuntamente sin frenos por una falla mecánica.

Esto hizo que colisionara en primera instancia en un mototaxi de color amarillo, con número económico MT023; por ello, salieron proyectados sus tres ocupantes, además dañó de manera colateral a una unidad cervecera, una SUV y finalizando su trayectoria en un estacionamiento.

Por lo anterior, personal de Protección Civil se constituyó a la altura de la 4.ª Oriente y carretera Internacional.

Le brindaron los primeros auxilios y la valoración a dos mujeres que eran presuntas pasajeras del vehículo de renta y al chofer de este, trasladándolos al hospital IMSS-Bienestar; asimismo, minutos más tarde atendieron al conductor del camión y lo llevaron en otra ambulancia.

Más tarde, se dio a conocer que una adulta mayor que fue identificada con el nombre de Oralia “N” (69 años) perdió la vida en el centro de salud.

Finalmente, los vehículos permanecieron en el lugar hasta el arribo de las autoridades que delimitaron el área a la espera del protocolo a realizar y transportar las unidades al corralón municipal correspondiente, en lo que el juez en turno determina el resultado del deslinde de responsabilidades.