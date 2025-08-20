Fatal choque: dos muertos y una lesionada, el saldo

La madrugada del martes se tiñó de rojo en la autopista San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, luego de que un taxista y un pasajero perdieran la vida en un trágico accidente vial.

Encontronazo

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 24+800, cerca del puente en la demarcación sancristobalense, donde el transporte público de color naranja se impactó violentamente contra un automóvil particular de color negro.

Testigos que circulaban por la zona describieron la escena como sumamente desgarradora: el taxi, con número económico SCT-CC028769, quedó completamente destrozado, mientras que el chofer y el pasajero fallecieron en el interior de la unidad. La colisión fue frontalmente, al parecer por una invasión de carril.

Quienes presenciaron el siniestro señalaron que fue imposible brindarle ayuda debido a la magnitud del choque.

Hospitalizado

En el lugar también resultó gravemente herida una persona del sexo femenino, quien fue trasladada de emergencia al hospital de Las Culturas, donde su estado fue reportado como delicado.

Elementos de la Guardia Nacional, así como peritos y personal de auxilio, acordonaron el área y cerraron por varias horas la circulación sobre la autopista para llevar a cabo las diligencias correspondientes y permitir que las grúas retiraran las unidades siniestradas.

Minutos después se presentaron peritos de la Fiscalía para dar fe del hecho y ordenar el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Familiares y compañeros del gremio taxista expresaron profundo dolor e indignación al conocer la noticia.

Personal de Protección Civil exhortó a la población a circular con precaución y respetar los señalamientos de tránsito en esta vía rápida.