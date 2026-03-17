Fatal choque: un muerto y un lesionado, el saldo

Un fatal accidente registrado el lunes en el tramo carretero de Tapachula a Puerto Madero, dejó como saldo daños materiales de alta consideración, a una persona sin vida y un lesionado.

Corte de circulación

Los hechos ocurrieron a la altura de las bodegas de la empresa comercial Sahuayo, cuando un tráiler con cabezal rojo y caja seca de color blanco, con razón social Ilhuil Camina, hizo corte de circulación sobre la carretera impactándose una camioneta Nissan NP300, dedicada a la distribución de agua.

Ante el fuerte choque, esta última quedó prensada prácticamente bajo de la caja seca y esto causó la muerte instantánea de la persona que viajaba como copiloto, mientras que el conductor acabó con lesiones.

Ambos fueron rescatados con el uso de equipo especializado, debido a que quedaron entre los fierros retorcidos de la unidad.

De inmediato, tras el reporte se desplegaron los equipos de emergencia, siendo paramédicos de Protección Civil (PC) que auxiliaron al herido y lo trasladaron de urgencia al hospital regional para su atención médica especializada, aunque se le reporta como grave de salud.

Labores

Asimismo, elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron maniobras para rescatar el cuerpo del fallecido, quien hasta el momento no ha sido identificado.

Por otra parte, personal de las diferentes corporaciones policiacas acudieron para resguardar la zona y evitar otros percances, debido a que la carretera quedó afectada en tres de los carriles de circulación, mientras se llevaban a cabo las labores para el levantamiento del cadáver y de las unidades.

El primero fue enviado al Servicio Médico Forense (Semefo) y las segundas fueron transportadas a un corralón oficial.

Se indicó que el chofer del tráiler quedó en el lugar de los hechos y fue presentado ante las autoridades ministeriales, quienes abrieron la carpeta de investigación correspondiente y deslindarán las responsabilidades conforme a la ley tras las pesquisas.