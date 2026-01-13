Fatal colisión de motos enluta a familia tseltal

El fin de semana se dio una tragedia en la zona rural del municipio de Chilón, donde un accidente entre dos motocicletas cobró la vida de un hombre y dejó a varios lesionados, generando consternación entre habitantes de comunidades tseltales de la región.

De acuerdo con información recabada, el percance ocurrió sobre la carretera local que comunica a los municipios de Ocosingo y Chilón, a la altura del crucero conocido como San Jerónimo Tulijá.

Encontronazo frontal

En este punto, dos motocicletas se desplazaban a exceso de velocidad y al llegar a una curva pronunciada presuntamente se encontraron de frente, provocando una violenta colisión.

Tras el impacto, los ocupantes de ambas unidades salieron proyectados contra el pavimento.

Uno de los motociclistas sufrió lesiones de extrema gravedad, entre ellas un posible traumatismo craneoencefálico severo, lo que le provocó la muerte de manera casi instantánea en el lugar del percance.

Los demás involucrados presentaron golpes contusos y diversas heridas abrasivas.

A la zona se presentaron principalmente pobladores, familiares y otros automovilistas que transitaban por ahí, quienes auxiliaron a los lesionados y los llevaron por sus propios medios a distintos centros de salud cercanos para su atención.

Usos y costumbres

Hasta el momento no se ha informado con precisión sobre el estado de salud de los individuos.

El cuerpo del fallecido fue retirado del sitio por familiares, sin que se registrara la intervención inmediata de las autoridades correspondientes, por lo cual deslindarían responsabilidades conforme a usos y costumbres.