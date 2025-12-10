Fatal colisión entre autobús y automóvil

Un trágico percance de tránsito se registró la tarde del pasado martes sobre la autopista San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 36, donde un autobús de pasajeros de la línea ADO se vio involucrado en una colisión contra un vehículo particular, dejando como saldo dos personas sin vida.

Encontronazo

De acuerdo con los primeros reportes, el sedán Chevrolet Corsa en el que viajaban las víctimas impactó de manera directa contra la unidad de transporte de pasajeros.

Tras el fuerte choque, los ocupantes del vehículo particular quedaron atrapados entre los fierros retorcidos, perdiendo la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Automovilistas que circulaban por el sector alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Al sitio arribaron paramédicos, personal el Instituto de Bomberos, elementos de Protección Civil (PC), Guardia Nacional (GN) y personal de Tránsito y Vialidad, quienes confirmaron los decesos y procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Los “tragahumo” hicieron uso de equipo hidráulico (quijadas de la vida), para liberar los dos cadáveres.

Semefo

La circulación en ambos sentidos se vio afectada por varias horas, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas exactas del accidente; sin embargo, no se descarta que el exceso de velocidad y una posible invasión de carril hayan contribuido al percance. Las investigaciones continúan con el fin de deslindar responsabilidades.