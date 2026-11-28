El choque entre un tractocamión y una camioneta particular tipo SUV cobró la vida de un automovilista en las últimas horas de la noche del jueves sobre la carretera de peaje Ocozocoautla-Arriaga.

La persona quedó atrapada dentro de su vehículo, cuya parte frontal terminó completamente destrozada por la fuerza de la colisión.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 74, donde una Honda CR-V de color plata colisionó contra un tráiler blanco. Tras el impacto, la unidad particular quedó severamente dañada, mientras que el tractocamión presentó afectaciones en el frente y costado izquierdo.

La magnitud del percance movilizó a elementos de Protección Civil, quienes acudieron para atender el reporte de emergencia. Al revisar la SUV, los socorristas encontraron al conductor atrapado entre los restos de la carrocería y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Posible invasión de carril

De manera preliminar, trascendió que el exceso de velocidad y una posible invasión de carril pudieron haber influido en el encontronazo. No obstante, serán las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones y establecer las causas exactas del accidente.

Al sitio también arribaron agentes de la Guardia Nacional y personal de Servicios Periciales, quienes llevaron a cabo las diligencias necesarias, así como el levantamiento del cadáver para los procedimientos legales.

Debido a las maniobras de rescate y el acordonamiento por las pesquisas, la circulación vial permanecía suspendida en ambos sentidos de esta vía de comunicación, lo que ocasionó afectaciones para los automovilistas que transitaban por la zona a altas horas de la noche.