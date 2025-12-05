Fatal colisión: un deceso y un herido

Dos motociclistas se vieron involucrados en un accidente que fue mortal para uno de ellos, esto en el centro de la población de Cacahoatán, lo cual dejó como saldo un joven sin vida y un lesionado grave.

Los hechos sucedieron en la avenida Central Sur, entre la 6.ª y 8.ª calle Poniente, cuando los involucrados circulaban a exceso de velocidad, registrándose el fuerte impacto que hizo que ambos conductores salieran proyectados contra el pavimento, quedando tirados.

Golpe mortal

Uno de ellos, identificado con el nombre de Santiago “N” (22 años), originario del barrio Guadalupe, salió “volando” varios metros y al caer violentamente se golpeó la cabeza, sufriendo traumatismo craneoencefálico severo, lo cual le costó la vida de forma instantánea.

El segundo involucrado era un adolescente de 16 años de edad, originario del barrio La Unidad, quien acabó policontundido y de urgencia fue atendido por paramédicos de Protección Civil.

Luego de brindarle los primeros auxilios lo trasladaron al hospital regional de Tapachula, en donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Por otra parte, las autoridades competentes acudieron para iniciar las investigaciones correspondientes que permitan deslindar las responsabilidades, aunque se dijo que los dos iban a exceso de velocidad y no portaban equipo de protección.

El cuerpo del ahora fallecido fue levantado por personal de Servicios Periciales y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley; posteriormente, tras la identificación oficial, será entregado a sus familiares.