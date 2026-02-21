Fatal encontronazo: un muerto y dos heridos

Durante la tarde del viernes, alrededor de las 17:00 horas, un trágico accidente ocurrió sobre el tramo carretero de Tapachula-Ciudad Hidalgo, entre un automóvil y una unidad de las conocidas como Tuc-Tuc, lo que dejó como saldo a una persona sin vida y dos lesionadas, una de ellas grave.

Violento impacto

El percance ocurrió a la altura de la parada conocida como El Estanquillo, y ante el tremendo impacto, el chofer del mototaxi salió proyectado quedando fuera del camino ya sin vida, entre las márgenes de un arroyo.

La unidad acabó volcada sobre la vía de comunicación y las dos mujeres que viajaban como pasajeras resultaron lesionadas, así que las trasladaron al hospital regional de Tapachula, en donde una de ellas fue reportada como delicada.

El automóvil de color negro fue abandonado en el sitio por el conductor que se dio a la fuga, aunque no se estableció si caminando o si subió a un transporte público.

Víctimas

De acuerdo con los reportes, el chofer del Tuc-Tuc de la marca Paggio, color azul, identificado como Valentín “N” (35 años), al parecer intentó dar vuelta en “u”, pero no tomó las precauciones pertinentes y al momento de atravesar la carretera fue colisionado por un Fiat de color negro.

Paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) al arribar confirmaron que el hombre no contaba con signos vitales.

A su vez, elementos de las corporaciones policiacas estatales, municipal y la Guardia Nacional (GN) División Caminos, procedieron a acordonar toda la zona, siendo detenida la circulación en ambos sentidos.

Las autoridades competentes hicieron el levantamiento de las unidades que fueron llevadas a un corralón oficial. El cuerpo del ahora fallecido también fue transportado al Semefo para la autopsia de ley.

Las investigaciones relacionadas con este fatal percance continúan su curso.

Una vez más sucedió una tragedia ante la poca regulación que hay de la circulación del transporte conocido como Tuc-Tuc en las carreteras federales.