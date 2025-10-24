Fatal percance de motos deja un muerto

Un fatal desenlace tuvo un choque entre dos motocicletas en el centro de la población de Acacoyagua, al dejar a una persona sin vida y a otra lesionada grave, ayer en la tarde.

Los hechos ocurrieron en la esquina de la avenida Zacatecas y calle Casuga, en donde los motociclistas que al parecer iban a exceso de velocidad se estrellaron.

Vecinos de la zona al percatarse del hecho solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia y de seguridad, siendo paramédicos de Protección Civil quienes auxiliaron a los dos jóvenes, siendo trasladados a diferentes hospitales.

Deceso

Horas después se reportó que en el hospital general de Huixtla, a donde había sido llevado uno de los involucrados, mientras era atendido falleció. El sujeto fue identificado con el nombre de Christopher “N”.

Las autoridades iniciaron las investigaciones relacionadas con el percance para el deslinde de las responsabilidades, en tanto que el cuerpo del ahora fallecido fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares.

A pesar de los operativos y recomendaciones para que los conductores de motocicletas respeten las señales de tránsito, estos conducen a exceso de velocidad y esta es la principal causa de los percances en los que se ven involucrados, en muchos casos con consecuencias mortales como el de ayer.