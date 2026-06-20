Fatal percance en puente cobra la vida de motorista

Una tragedia vial enluta al municipio de La Libertad luego de que un joven motociclista falleciera durante las primeras horas del viernes al sufrir un accidente sobre la carretera que conduce hacia Emiliano Zapata, Tabasco.

El percance se registró en las inmediaciones de la finca Santa Lucía, donde perdió el control al aproximarse a un puente.

Según los reportes recabados en el lugar, la motocicleta chocó contra uno de los barandales metálicos instalados a los costados de la estructura.

Murió al instante

La violencia del impacto dejó al conductor con heridas severas que le ocasionaron la muerte antes de que pudiera recibir atención médica. Testigos que observaron lo ocurrido solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, generando la movilización de corporaciones de auxilio y seguridad.

Minutos después arribaron elementos de Protección Civil (PC) y agentes de Seguridad Pública Municipal, quienes realizaron una evaluación inicial. Tras la revisión correspondiente, confirmaron que el motorista ya no presentaba signos vitales.

La circulación en la zona se vio parcialmente afectada mientras las autoridades aseguraban el área y llevaban a cabo las diligencias de rigor.

Posteriormente, personal ministerial y peritos forenses efectuaron el procesamiento de la escena y ordenaron el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo).

Las primeras indagatorias apuntan a que una lesión cortante en el cuello, provocada durante la colisión con la estructura metálica del puente, habría sido la causa directa del deceso. No obstante, serán las investigaciones oficiales las que determinen cómo ocurrió con exactitud el fatal accidente.