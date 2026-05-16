Fatal percance; hay dos muertos y una lesionada

Dos personas sin vida, así como una mujer seriamente lesionada, fue lo que dejó un fuerte choque en el que se vieron involucrados un tráiler y una motocicleta sobre el libramiento de Ciudad Hidalgo, en el municipio fronterizo de Suchiate, la tarde del viernes.

Ante el reporte del trágico accidente se movilizaron elementos de las diferentes corporaciones policiacas y los servicios de emergencia que acudieron al lugar de los hechos.

Saldo trágico

De acuerdo con los reportes, en la motocicleta viajaba una pareja de adultos y un niño, por lo que personal de Protección Civil (PC) procedió a hacerles la revisión, determinando que el hombre y el menor de edad ya no contaban con signos vitales.

La mujer, con graves lesiones, recibió atención médica y fue trasladada al hospital regional de Tapachula en donde se le reporta como delicada.

Elementos de las policías municipal y estatales acordonaron la zona del percance, mientras que las autoridades competentes realizaban las labores para el levantamiento de los cuerpos de las dos personas sin vida que fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).

Las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas, mientras que se llevan a cabo las pesquisas para determinar las causas del percance.

El libramiento es considerado como altamente peligroso por la circulación de tráileres y motocicletas, cuyos conductores circulan a alta velocidad, lo que propicia accidentes con saldos fatales.