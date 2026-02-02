Fatal percance: un fallecido y una menor grave

Un trágico accidente fue registrado la tarde del domingo en la cabecera municipal de Ciudad Hidalgo, el cual dejó como saldo a un joven sin vida y a una menor de edad en estado grave de salud.

Se dijo que ambos se desplazaban en una motocicleta, impactándose de frente contra un vehículo de color blanco.

Falleció en hospital

Ante el reporte del fuerte impacto acudieron elementos de Protección Civil que, de emergencia, trasladaron al centro de salud a las personas malheridas, aunque por el estado grave que presentaban decidieron después llevarlos a un hospital privado en Tapachula.

A los pocos minutos de haber ingresado a la institución médica se reportó el deceso de Ángel “N” (24 años), quien pertenecía al Cuarto Regimiento de Caballería Motorizado.

En tanto, una adolescente de 16 años de edad —prima del ahora fallecido— permanece en estado crítico en el mismo hospital.

Por su parte, elementos de las corporaciones policiacas detuvieron al conductor del vehículo, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad.

Las autoridades competentes para el deslinde de las responsabilidades iniciaron las investigaciones necesarias.