Fatal percance: una mujer muerta, el saldo

Durante la tarde del lunes, una mujer falleció luego de verse involucrada en un trágico accidente de tránsito sobre la carretera que comunica a Ocozocoautla con Tuxtla Gutiérrez.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas, en una curva ubicada después del desvío a la comunidad Tzu Tzu.

Pavimento mojado

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de un automóvil Kia de color rojo circulaba en dirección a la capital cuando, de repente, perdió el control del volante al parecer por el pavimento mojado.

La unidad derrapó e invadió el carril contrario, donde se estampó de frente contra una camioneta de redilas que circulaba en sentido opuesto.

Después de la colisión, ambos vehículos perdieron el control, mientras que el sedán acabó proyectado contra la barra metálica de contención ubicada a un costado de la carretera.

Fallecida

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar para atender la emergencia. Al valorar a los ocupantes de la camioneta —dos jóvenes originarios del municipio de Zinacantán— se determinó que únicamente presentaban golpes menores y no requirieron traslado a un hospital.

Sin embargo, la conductora del automóvil no corrió con la misma suerte y sufrió heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar, pese a los esfuerzos de los paramédicos.

En las labores de atención participaron elementos de Protección Civil, integrantes de la Comisión Estatal de Rescate, Vialidad y Auxilio (Cerva) y agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), quienes mantuvieron acordonada la zona para prevenir nuevos percances y facilitar el trabajo de los peritos.

Posteriormente, Servicios Periciales realizaron las pesquisas y el levantamiento del cadáver para su traslado al Semefo. El peritaje determinará la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.