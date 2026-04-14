Fiscalía investiga asesinatos en bar

La noche del domingo se registró un ataque armado en el interior de un bar ubicado en el barrio El Caracol, en el municipio de Ocozocoautla, que dejó como saldo cuatro personas sin vida.

Por ello, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un escueto comunicado que se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio, a fin de esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Un grupo multidisciplinario, encabezado por la Fiscalía contra Homicidio en coordinación con la Fiscalía de Distrito Centro, lleva a cabo las indagatorias necesarias para determinar el móvil del ataque y fincar responsabilidades conforme a la ley.

La FGE reiteró su compromiso de que este hecho no quedará impune y exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que contribuya a las investigaciones.

Antecedentes

Sobre los hechos, se dijo que vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. En respuesta, se movilizaron elementos de la Guardia Estatal, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Policía Municipal.

Al ingresar al establecimiento denominado El Profe, los uniformados localizaron a cuatro hombres sin vida, todos con heridas producidas por proyectil de arma de fuego. De manera preliminar, trascendió que una de las víctimas podría ser el propietario del lugar.

La zona fue acordonada por las corporaciones de seguridad, mientras que personal de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).