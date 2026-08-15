Fiscalía redobla esfuerzos contra los delitos dolosos

Desde Tapachula, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, realizó una transmisión en vivo para dar a conocer el esclarecimiento de diferentes casos, la incidencia delictiva en dicho municipio, así como las acciones que están llevando a cabo en la región.

De esta forma, informó sobre la aprehensión de Melvin “N”, originario de Guatemala, como presunto responsable del delito de feminicidio, cometido en agravio de una adolescente de 17 años, de identidad reservada, en la colonia 12 de Octubre.

Recalcó que se pedirán 100 años de cárcel para que pague por esta conducta delictiva.

Asimismo, abordó el caso de una adolescente de 16 años que perdió la vida en un centro de rehabilitación, donde se encontraba internada y fue violentada. Acotó que, de acuerdo con la necropsia de ley, la causa de muerte fue broncoaspiración secundaria a asfixia mecánica por sofocación.

Por estos hechos fueron detenidos Juana Inés “N”, José Antonio “N”, Jhosep Adán “N”, Elvin Joel “N” y Carlos Noé “N”, en contra de los cuales se solicitará la pena máxima de 50 años.

Respecto al homicidio perpetrado en una cenaduría de la colonia Cafetales, donde falleció por disparos de arma de fuego Mauricio Cayetano “N”, de origen guatemalteco, Jorge Llaven señaló que se logró la detención de Henrry Rafael “N”, originario de El Salvador, y Jeimy Fabiola “N”, de Honduras.

Podrían enfrentar una pena de hasta 50 años por homicidio calificado. Añadió que el móvil fue una deuda por consumo de drogas.

Asimismo, el fiscal general destacó la detención de dos presuntos implicados en el delito de pederastia, por hechos ocurridos en Tapachula y Mazatán.

Ambos indiciados responden al nombre de Gilberto “N”, y ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Dijo que por estos hechos se pedirá la pena máxima de 25 años de prisión.

Finalmente, resaltó que derivado de operativos contra el narcomenudeo se logró la detención de 11 personas en los municipios de Tapachula, Cacahoatán y Unión Juárez, asegurando que se seguirá combatiendo el narcomenudeo de manera contundente en la región Soconusco.