Fortalecen seguridad y prevención en Tapachula

En su transmisión en vivo desde Tapachula, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, presentó la incidencia delictiva del municipio durante la semana del 6 al 12 de noviembre, la cual registró una disminución del 48 % en delitos diversos, al pasar de 31 a 16 denuncias en comparación con la semana anterior.

Sobre los delitos de alto impacto mencionó que se iniciaron dos carpetas de investigación, una por homicidio doloso y otra por extorsión.

Estos hechos se registraron en la zona centro y en la colonia Santa Teresa, por lo que aseguró que las investigaciones continuarán para esclarecer los casos y evitar que queden impunes.

Asimismo, informó que se iniciaron 29 carpetas de investigación por violencia familiar, de las cuales 13 corresponden a la zona centro.

Resaltó que ahí se concentra la mayor incidencia, particularmente el área del parque Central, la Presidencia Municipal, establecimientos comerciales y el mercado.

Esto debido a la alta movilidad de personas, por lo que el fiscal destacó que se reforzarán las acciones de seguridad y prevención en coordinación con el Ayuntamiento.

Se incluirá el mejoramiento de la imagen urbana y campañas de prevención, con el objetivo de atender las causas de la violencia y que sea una ciudad fronteriza más segura.

Caso Mazatán

Durante esta comunicación enfocada a las regiones Istmo-Costa y Soconusco, Llaven Abarca respondió a la pregunta realizada sobre el caso del ingeniero Bernardino Bueno, ocurrido en el municipio de Mazatán. Señaló que la Fiscalía ha actuado con prontitud, eficacia, responsabilidad y objetividad.

Y ante los diversos comentarios y opiniones que han circulado en redes sociales, en los que se cuestiona la actuación de las autoridades debido a que el imputado pertenece a una corporación de Seguridad Pública Municipal, aclaró que no existe ningún interés en proteger a persona alguna.

Hizo hincapié en que mucho menos cuando se trata de un elemento de una corporación de seguridad que presuntamente cometió un delito.

Explicó que al tratarse de un delito culposo, existen mecanismos alternativos de solución de controversias y para la reparación del daño, al tiempo de precisar que en este caso hubo dos víctimas: una persona que resultó lesionada y otra que lamentablemente perdió la vida.

Indicó que en el caso de las lesiones, ya se concretó la reparación del daño mediante el acercamiento de la aseguradora del vehículo involucrado en el accidente, mientras que por el homicidio culposo, también existe un acercamiento con la familia de la víctima.

No obstante, añadió que la Fiscalía ya judicializó la carpeta de investigación, la cual se encuentra debidamente integrada y con la persona señalada como responsable plenamente identificada.

Asimismo, dijo que el caso está en manos del órgano jurisdiccional y que en los próximos días se llevará a cabo la audiencia ante el juez.