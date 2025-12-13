Frente frío deja doble accidente por lluvias

Una ligera llovizna que se registró en la entrada norte del municipio de Comitán dejó el asfalto resbaloso y provocó que una camioneta volcara, además que otra terminara en la cuneta al derrapar, incidentes que movilizaron a los cuerpos de emergencia.

Fue cerca de las 17:30 horas que ocurrieron los percances entre los kilómetros 168 y 169 del tramo Comitán-San Cristóbal de Las Casas.

Derrape

Los incidentes sucedieron justo a un kilómetro de la ciudad, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet —que transitaba sobre la vía de comunicación a exceso de velocidad y con falta de precaución— derrapó y acabó saliéndose del camino.

Esto hizo que colisionara contra un poste de concreto y uno de madera, para después quedar volcado entre los matorrales. Instantes después, el conductor de una Ford Edge de color rojo también perdió el control al derrapar y se estampó contra el paredón, quedando sobre la cuneta.

Ante el reporte al número de emergencias 9-1-1, se movilizaron los paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal para valorar a dos personas, pero al no sufrir lesiones graves no fueron trasladados al hospital.

Al lugar arribaron oficiales de la Guardia Nacional (GN) de Seguridad en Carreteras para atender los accidentes y llevar a cabo los peritajes necesarios, siendo una unidad remolcada al corralón para su resguardo en lo que se deslindan responsabilidades.

El otro fue transportado a un taller para su reparación, esto debido a que no hubo daños a terceros.