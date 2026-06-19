Frustran violento atraco en óptica

Lesionados fue como resultaron el empleado de una óptica y dos presuntos delincuentes en un asalto durante la tarde del jueves y gracias a la organización de comerciantes y la intervención de las corporaciones policiacas, fueron detenidos dos sujetos que fueron puestos a disposición de las autoridades.

Los hechos ocurrieron sobre la 8.ª avenida Sur y 24.ª calle Poniente de la colonia San Sebastián, en la óptica Jazmín, a la que ingresaron dos sujetos armados.

Uno de los empleados forcejeó con uno de los hampones y resultó herido, mientras que personas que se encontraban en el sitio lanzaron la alerta y los comerciantes de la zona se organizaron para impedir el atraco.

Se dijo que los ciudadanos forcejearon con los presuntos asaltantes, quienes resultaron con golpes.

Uno de ellos, que trató de escapar, fue detenido a poca distancia por elementos de las corporaciones policiacas.

Los dos sujetos fueron identificados como Carlos “N”, originario de San Luis Potosí, y Manuel “N”, quienes quedaron en manos de las autoridades para ser puestos a disposición de la Fiscalía de Distrito.

Se dijo que por las lesiones, el empleado del negocio y uno de los presuntos asaltantes fueron trasladados a diferentes hospitales, el segundo de ellos bajo custodia policial.

La intervención tanto de comerciantes, ciudadanos y policías permitió detener a los individuos que son investigados para determinar su situación jurídica, pues podrían estar involucrados en otros delitos.