Fuego arrasa palapas en Semana Santa

Un incendio registrado en playa San Benito, en el municipio de Tonalá, consumió en su totalidad dos palapas la noche del lunes, generando una intensa movilización de los cuerpos de emergencia en pleno inicio del periodo vacacional de Semana Santa.

De acuerdo con reportes preliminares, las estructuras afectadas —conocidas como Palapa Pachiche y El Almendro— fueron alcanzadas por el fuego que se propagó rápidamente debido a las condiciones del lugar y los materiales de construcción.

Al arribo de los elementos de auxilio, el siniestro ya se encontraba en una fase avanzada, mientras que pobladores intentaban sofocarlo sin éxito ante la intensidad de las llamas.

Se desconoce lo que provocó el fuego, pero se presume fue debido a un cortocircuito. Se propagó rápidamente por el material con el que estaban hechas las palapas.

Personal de emergencia realizó labores para controlar y extinguir el siniestro, evitando que las voraces llamas se extendieran a otras áreas cercanas.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas; sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio.