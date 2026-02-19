Fuego consume vivienda en colonia Rancho San Nicolás

Una vivienda construida de madera y lámina fue consumida por el fuego durante la madrugada del miércoles en la colonia Rancho San Nicolás, en la periferia de la gélida ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Personal de los grupos de auxilio, que acudieron al lugar del siniestro, reportaron que por fortuna no se registraron personas lesionadas, únicamente considerables pérdidas materiales.

Siniestro

El incendio ocurrió en la prolongación San Nicolás número uno, donde personal del Cuerpo de Bomberos se presentó luego de recibir el reporte a los números de emergencias, así como Protección Civil (PC), entre otros.

Al arribar procedieron a controlar y liquidar las voraces llamas, mediante el despliegue de una unidad de ataque rápido y una con cisterna, evitando que se propagara a viviendas cercanas.

Los “tragahumo” llevaron a cabo las labores de remoción y enfriamiento para descartar puntos calientes que pudieran reactivar el fuego.

Además, paramédicos atendieron a los propietarios que presentaron crisis nerviosa, sin embargo, el inmueble —de aproximadamente 15X5 metros— fue declarado como pérdida total.

Líneas de emergencia

Al finalizar las labores, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones ante la próxima temporada de calor, revisar instalaciones eléctricas y reportar cualquier emergencia de inmediato al 9-1-1 o 967-155-3515, correspondiente a la Base de Protección Civil (PC) Municipal.