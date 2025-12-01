Fuego en vivienda salda con pérdidas materiales

Un incendio de gran magnitud consumió una vivienda ubicada en la calle Leñadores, número 21, en el barrio San Diego de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, dejando como saldo daños materiales, aunque severos.

El siniestro movilizó a personal del Cuerpo de Bomberos y a diversas corporaciones de auxilio, quienes respondieron de manera inmediata luego de recibir el reporte.

Siniestro de intensidad

Al arribar al domicilio, los bomberos encontraron la estructura envuelta en llamas en una fase desarrollada por completo, lo que indicaba que el fuego llevaba varios minutos propagándose sin control.

Ante la intensidad del siniestro, el personal operativo procedió a implementar maniobras de enfriamiento y ataque directo para sofocar el fuego, evitando con ello que se extendiera hacia viviendas colindantes, ubicadas a escasos metros.

El techo de la casa, construido con madera y lámina, fue consumido casi en su totalidad. Muebles, electrodomésticos y diversos enceres domésticos también quedaron reducidos a cenizas o dañados de forma severa, debido a las altas temperaturas registradas al interior del inmueble.

A pesar de esto, no se reportaron personas lesionadas ya que los habitantes lograron ponerse a salvo antes de que el fuego se intensificara. Después de extinguir el incendio, los cuerpos de auxilio realizaron labores de ventilación y remoción de escombros para eliminar cualquier punto de reignición.

Finalmente, las corporaciones hicieron un llamado a la ciudadanía para revisar de manera periódica sus instalaciones eléctricas, evitar el uso de conexiones improvisadas y no sobrecargar extensiones, pues estos factores continúan siendo una de las principales causas de siniestros en viviendas.