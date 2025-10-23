Fuego reduce a cenizas cabina de tráiler

Momentos de pánico vivió el operador de un tractocamión luego de ver arder su unidad, aunque logró salir con vida, suceso ocurrido en las primeras horas del miércoles en la vía federal en los límites del municipio de Ocozocoautla. Según primeros informes oficiales, una presunta falla eléctrica derivó la conflagración de la unidad.

Trascendió que minutos después de las 01:00 horas, usuarios del tramo carretero Jiquipilas- Ocozocoautla realizaron el reporte de un tráiler que estaba sufriendo un conato de incendio, aunque habría alcanzado a orillarse para esperar el apoyo.

Sale chofer a tiempo

Tras lo anterior, se supo que el conductor de la unidad se mantuvo a salvo para esperar al personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Cintalapa, quienes se trasladaron hasta el kilómetro 89 de la vía libre, donde lograron visualizar el fuego consumiendo al tráiler.

Aunque los “tragahumo” activaron el protocolo por estos casos, las llamas consumieron en su totalidad la cabina, quedando únicamente la caja en malas condiciones, por lo cual permanecieron en el lugar para enfriar el área.

Finalmente, personal de la Guardia Nacional (GN) arribó para corroborar la información, para después solicitar el servicio de plataforma que retiraría del camino los restos de la pesada unidad hacia el corralón, y así darle seguimiento al incendio, que por fortuna no dejó lesionados.