Fuerte choque entre una combi y un torton

Al menos ocho personas resultaron lesionadas, entre ellos el conductor de una combi de transporte público en modalidad de colectivo, quien quedó prensado entre los fierros retorcidos al impactarse contra un camión de carga en el tramo carretero Huixtla-Motozintla, la tarde del viernes.

Fue a la altura de la comunidad Belisario Domínguez en donde ocurrió el percance cuando la unidad de la cooperativa Autotransportes Emmanuel se estrelló de frente contra un camión torton de color azul. Al parecer fue debido a una invasión de carril contrario.

Ante el fuerte impacto, el chofer del colectivo quedó atrapado, por lo que personas que acudieron junto con rescatistas llevaron a cabo maniobras especializadas para lograr liberarlo; posteriormente, paramédicos lo trasladaron de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada inmediata.

Se dijo que otras siete personas que viajaban como pasajeras resultaron lesionadas, así que también recibieron los primeros auxilios, aunque solo tres de ellos fueron trasladados a un nosocomio, los demás solo fueron estabilizados en el lugar de los hechos.

Elementos de las corporaciones policiacas acudieron para iniciar las investigaciones y determinar la forma en como ocurrió el percance para el deslinde de las responsabilidades en las próximas horas.

La circulación vehicular en la zona se vio afectada durante varias horas, en tanto se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas que fueron llevadas a un corralón oficial.