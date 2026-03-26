Fuerte choque: tráiler y camioneta destrozados

Un fuerte encontronazo entre un tráiler y una camioneta, ocurrido en el tramo carretero Tapachula-Puerto Madero, dejó como saldo a cuatro personas lesionadas y daños materiales de alta consideración pues los vehículos resultaron destrozados.

Violento encontronazo

Fue a la altura del kilómetro 18, en las cercanías de la entrada hacia el aeropuerto internacional en donde ocurrió el percance provocando que ambas unidades quedaran fuera de la cinta asfáltica.

Prácticamente acabaron como pérdida total, ya que el tractocamión incluso arrolló una palmera que terminó siendo derribada.

De acuerdo con los reportes, la unidad de carga con remolque tipo plataforma y una camioneta particular de color rojo se vieron involucrados en el percance ocurrido el miércoles en la mañana.

Hasta el cierre de la información se desconocían las causas que provocaron el percance, pero se presume que uno de los conductores perdió el control e invadió el carril contrario.

Ante el reporte recibido a los números de emergencias acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios a cuatro personas que fueron trasladadas al hospital regional para su atención médica especializada inmediata.

Pesquisas

Los vehículos fueron retirados y trasladados a un corralón oficial, mientras se realizan las investigaciones necesarias para esclarecer la forma en cómo ocurrió el accidente y deslindar las responsabilidades en las próximas horas.

Ambas unidades se encontraban totalmente destruidas debido a lo violento de la colisión, lo que movilizó a elementos de las corporaciones policiacas municipal, estatales y la Guardia Nacional División Caminos, siendo esta última la que se encargó de iniciar con el procedimiento que marca la ley.