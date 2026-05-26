Fuerte colisión en barrio deja cuatro heridos

El ajetreo de las actividades rutinarias en el barrio San Francisco, en la ciudad capital, se vio interrumpido de golpe por un aparatoso accidente que saldó con cuatro personas que se movilizaban en un transporte público.

El percance se registró alrededor de las 08:45 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la 9.ª Sur y 8.ª Poniente.

Colisión

Ahí, se informó que un colectivo ruta 5-27 y un coche particular color negro colisionaron en la intersección de calles de la dirección mencionada.

Como saldo de la colisión, cuatro personas resultaron con múltiples lesiones en sus extremidades.

De inmediato, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio y solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias.

Lastimado

En minutos se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes les brindaron la atención prehospitalaria. Tras la valoración, únicamente un masculino fue trasladado de urgencia a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional y toma de radiografías.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas para remitirlas al corralón para liberar la vialidad en el barrio San Francisco.