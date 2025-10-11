Fuerte movilización por supuesto feto en basura

Una intensa movilización policiaca se originó en la colonia Paraíso II en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre el presunto hallazgo de un feto dentro de un contenedor de basura.

El hecho tuvo lugar aproximadamente a las 07:20 horas del viernes, en el cruce de las calles Río Saguila, entre Paxilá y Nahá, donde arribaron elementos de la Policía Municipal para investigar los hechos.

Sin embargo, tras una inspección detallada los agentes descartaron que se tratara de un feto, confirmando que el hallazgo correspondía únicamente a restos de placenta.

Falsa alarma

De acuerdo con la información preliminar, se desconoce el origen de los restos y la manera en cómo llegaron hasta el sitio, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y descartar cualquier situación irregular.

Aunque el reporte causó alarma entre los habitantes de la zona, la situación fue controlada rápidamente y se descartó la existencia de un delito, quedando todo en un malentendido que generó preocupación momentánea.