Fuga de gas en tubería dañada provoca alarma

Una fuga de gas registrada en una línea de conducción de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó alarma entre habitantes de comunidades cercanas en el municipio de Reforma durante la noche del lunes y madrugada del martes, debido a la presencia de una intensa nube de gas y los fuertes olores que se extendieron por la zona.

De acuerdo con los lugareños la emergencia se originó en una tubería de 16 pulgadas que forma parte de las líneas de conducción que comunican el complejo procesador de gas Cactus con el complejo Nuevo Pemex.

El punto donde se presentó la fuga se localiza en las inmediaciones de un rancho, aproximadamente a seis kilómetros de la cabecera municipal.

Reparación tardía

Los pobladores señalaron que presuntamente había sido detectada desde meses atrás, cuando todavía era de menor magnitud y se encontraba bajo tierra. Sin embargo, aseguraron que pese a los reportes realizados no se había concretado la reparación.

Con el paso del tiempo habría aumentado hasta generar una salida considerable de gas, acompañada de fuertes ruidos y olores que alertaron a los habitantes de comunidades aledañas.

La nube se extendió por varios puntos de la zona y, según los pobladores, llegó hasta la comunidad La Lucha, en la ranchería Miguel Hidalgo.

El intenso olor provocó molestias entre algunos habitantes, quienes alarmados solicitaron la intervención de las autoridades y personal especializado de Pemex.

Controlan situación

La situación generó una amplia movilización durante las primeras horas del martes. Al sitio acudieron trabajadores de la entidad paraestatal, quienes realizaron labores para controlar la emergencia mediante el cierre de válvulas e iniciar los trabajos correspondientes para reparar la línea afectada.

También se desplegaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Seguridad Física de Pemex, Policía Estatal y Municipal, además de unidades de emergencia de Pemex y de Reforma.

Como medida preventiva, la carretera que conecta con Boca de Limón fue cerrada temporalmente a la circulación para evitar el tránsito de vehículos por el área donde se encontraba concentrado el gas.

La circulación fue desviada a la altura del punto conocido como Negaluna, tomando como rutas alternas el acceso hacia la colonia El Carmen y posteriormente Cactus.

Alrededor de las 07:30 horas, la circulación por la vía principal fue restablecida una vez que las condiciones permitieron retirar el cierre preventivo.

Los habitantes solicitaron que se dé mantenimiento a las líneas de conducción que permanecen activas en la zona y que los reportes sobre posibles fugas sean atendidos, debido al riesgo que representan para las comunidades ubicadas cerca de estos ductos.