Funcionaria de Unión Juárez muere al volcar

Una persona sin vida, cinco lesionados y un vehículo volcado, fueron el saldo de un accidente carretero en vialidades dentro del municipio de Jiquipilas. Aunque no hay versión oficial, se cree que una presunta falla mecánica o una posible distracción derivó en el fatal percance.

Trascendió que minutos después de las 19:00 horas, usuarios del tramo carretero Arriaga-Ocozocoautla habrían reportado la fatal volcadura sobre el kilómetro 46, en la demarcación de Jiquipilas, informando que en el interior y exterior del vehículo habían personas lesionadas.

Se trataba de una camioneta pick up JAC, modelo 2025, de color naranja, la cual estaba con severos daños materiales y fuera de la vía de comunicación, en los matorrales.

Rápidamente, personal de la Cruz Roja Mexicana se constituyó al lugar del incidente confirmando el deceso de una persona del sexo femenino, quien más tarde al parecer fue identificada con el nombre de Juana Mabel “N”, quien fungía como directora del DIF Municipal de Unión Juárez.

Asimismo, hubo cinco personas del sexo masculino que presentaban considerables lesiones, por lo cual recibieron los primeros auxilios y la valoración en el sitio.

Tras lo anterior, los afectados fueron trasladados al hospital del IMSS de Cintalapa en donde horas después fueron canalizados por el personal de Protección Civil hacia el hospital en Tapachula.

Mientras tanto, personal de la Guardia Nacional permaneció a la espera de los Servicios Periciales para levantar el cuerpo sin vida de la servidora pública y llevarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).