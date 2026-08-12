Furgoneta embiste a combi en cruce de avenida y calle

Dos personas resultaron lesionadas en un choque que dejó cuantiosos daños materiales que se registró en la tarde del martes en la ciudad de Comitán, cuando la conductora de una furgoneta no respetó la preferencia y colisionó contra un colectivo, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Eran aproximadamente las 12:30 horas cuando se dio el accidente sobre la calle Central con 5.ª avenida Poniente, en el barrio de Guadalupe.

No respetó la vialidad

El percance ocurrió debido a que la conductora de un vehículo Peugeot de color blanco circulaba sobre la avenida con dirección al sur de la ciudad, pero al llegar a la intersección con la calle no se detuvo y embistió a un colectivo foráneo que cubría la ruta Comitán-La Trinitaria y se dirigía a la terminal en el centro.

El fuerte impacto dejó a dos pasajeros lesionados, una mujer y un menor de edad, por lo que de inmediato se reportó al número de emergencias 911, así que una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana se presentó al sitio.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a los heridos y después de valorarlos no requirieron de traslado al hospital, siendo estabilizados al momento.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron para brindar apoyo vial, llevar a cabo los peritajes y mediar entre los involucrados para convenir el pago de daños, a fin de deslindar responsabilidades conforme a la ley.

La vía de comunicación se mantuvo cerrada al tráfico durante un par de horas hasta que una grúa remolcó los vehículos a un taller para su reparación.