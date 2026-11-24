Una movilización de grupos de auxilio se registró por una fuga de gas LP en una vivienda ubicada en la cerrada Olimpo, en el fraccionamiento Vista Hermosa, al sur de San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo con el reporte de bomberos de la Estación San Cristóbal, la emergencia fue notificada a través del número 911, por lo que el personal operativo acudió al domicilio para controlar la fuga y evitar daños mayores.

Causa

Al realizar la inspección, los “tragahumo” detectaron que el desprendimiento del calentador de agua (boiler) ocasionó la ruptura del pigtail, conexión que une el cilindro con la instalación, lo que provocó la fuga activa en la válvula de servicio y que fue controlada por ellos.

Ante esta situación, los bomberos exhortaron a la población a revisar periódicamente las instalaciones de gas, así como las mangueras, reguladores y conexiones de los cilindros, además de verificar que los calentadores de agua estén correctamente sujetos.

También que ante cualquier olor se ventile el inmueble y se evite encender luces, aparatos eléctricos o cualquier fuente de chispa.