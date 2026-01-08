Golf les hace corte de circulación en cruce

Dos personas, entre ellos un colombiano, resultaron con lesiones leves tras ser impactada la motocicleta en que se desplazaban por un vehículo, sobre la avenida Las Palmas a la altura de la calle Framboyanes, en la colonia Los Laureles, al sur-oriente de Tapachula.

Los reportes indican que Carlos Polo “N”, de 29 años, originario de Colombia, y otro joven de nacionalidad mexicana, se desplazaban en una motocicleta Italika sobre la avenida Las Palmas, cuando un vehículo Volkswagen Golf color azul les hizo corte de circulación y se dio el impacto.

Elementos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) acudieron al lugar y les brindaron atención, estableciendo que el sudamericano presentó diversas lesiones, aunque no fue necesario su traslado a un hospital, al igual que a su acompañante.

Además intervinieron las autoridades competentes que iniciaron las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades, aunque las partes involucradas llegarían a un acuerdo para evitar ser consignados ante el Ministerio Público (MP).

Las autoridades insisten en que los automovilistas y motociclistas respeten las señalizaciones para evitar percances.