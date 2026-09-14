Golpea a auto y cae de su moto al intentar rebasar

Una mujer que circulaba a bordo de una motocicleta resultó lesionada y quedo tirada sobre un bulevar de la ciudad de Comitán, esto cuando intentó rebasar y acabó golpeando a otro vehículo lo que provocó su caída.

Eran cerca de las 17:30 horas cuando se reportó el incidente en el bulevar Paseo de la Federación, en la intersección con la 25.ª calle Sur.

Peligrosa maniobra

El accidente se registró al momento en que los involucrados circulaban al sur de la ciudad. La persona del sexo femenino iba a bordo de una motocicleta Italika FT200 de color negro con verde y un hombre conducía un Volkswagen Jetta de color café.

Sin embargo, en el intento de rebase por parte de la motorista perdió el control del manubrio y se estampó contra la parte lateral del automóvil, lo que provocó que cayera al asfalto y terminara tendida sobre la vialidad. Testigos reportaron el percance al número de emergencias 911.

Rápidamente, una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal llegó a la zona para que paramédicos brindaran los primeros auxilios a la afectada y la trasladaran al hospital regional Maria Ignacia Gandulfo, en donde quedó hospitalizada ante las considerables lesiones.

Oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras llegaron para atender el percance, realizar los peritajes y mediar entre los involucrados para dialogaran y convinieran el pago de daños, así como de gastos médicos, a fin de deslindar responsabilidades al momento.