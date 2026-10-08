Golpean a hombre durante una riña

Un hombre resultó con múltiples lesiones luego de ser golpeado durante una riña registrada antes de la medianoche del miércoles en la colonia Loma Bonita, en la capital chiapaneca. Los presuntos agresores escaparon antes de que arribaran las corporaciones policiacas.

El reporte se recibió cerca de las 23:10 horas del martes, cuando elementos de la Policía Municipal y Estatal fueron movilizados hasta el cruce de las calles Río Jaltenango y Río Sabinal, donde vecinos habían solicitado auxilio tras observar el altercado.

Pelea a golpes

Al llegar, los uniformados localizaron a una persona del sexo masculino que presentaba diversas heridas. De acuerdo con los primeros datos, momentos antes habría sostenido una confrontación a golpes con otros sujetos, quienes después de la agresión emprendieron la huida con rumbo desconocido.

Ante las condiciones en que se encontraba, los policías pidieron la presencia de personal de emergencias. Minutos después acudió una cuadrilla de socorristas voluntarios del Escuadrón de Rescate y Emergencias de Chiapas (Erech), quienes realizaron la valoración.

Los paramédicos determinaron que requería atención médica especializada, por lo que procedieron a trasladarlo a un hospital para recibir tratamiento y someterse a los estudios correspondientes, entre ellos radiografías.

De manera preliminar se indicó que el individuo presentaba un probable traumatismo craneoencefálico moderado, y su estado de salud quedó bajo vigilancia médica.

Las autoridades llevaron a cabo recorridos en las inmediaciones del lugar de los hechos para tratar de ubicar a los responsables, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.