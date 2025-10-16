Golpean a repartidor en un percance vial

Un motorrepartidor resultó lesionado en un accidente que se registró en Comitán cuando transitaba hacia el sur y un automovilista intentó ganarle el paso, lo que movilizó a paramédicos para atender la emergencia.

Lo anterior se registró sobre la 10.ª avenida Poniente en la intersección con la 4.ª calle Sur, en el barrio Santa Ana.

Trató de ganar el paso

El percance se registró cuando un automovilista circulaba sobre la calle rumbo al oriente y al llegar al cruce intentó ganarle el paso a un motorrepartidor que se dirigía al sur y que circulaba con preferencia vial.

Esto provocó que el motociclista frenara de manera intempestiva y maniobrara abruptamente para evitar la colisión, terminando tirado en el asfalto, en tanto el responsable emprendió la huida.

Compañeros del motorrepartidor se presentaron para apoyarlo y solicitar al número de emergencias 911 el apoyo de una ambulancia, movilizándose paramédicos de Protección Civil Municipal que valoraron a un joven de 25 años de edad.

Posteriormente, determinaron que solo tenía golpes leves y una inflamación en la mano derecha, nada que pusiera en riesgo su integridad física, así que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

La motocicleta quedó con daños en la estructura, por lo cual fue resguardada en un domicilio particular para evitar que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal la remolcaran al corralón, evadiendo además la infracción correspondiente.