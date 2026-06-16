Golpean a taxista en violento asalto

De al menos tres mil 500 pesos en efectivo, documentos personales y un teléfono celular, fue despojado el conductor de un taxi durante un asalto cometido por dos sujetos al sur de Tapachula.

Los hechos se dieron a la altura de un hotel conocido como Mandala, en donde los responsables también golpearon al taxista y tras obtener el botín se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Delito

La víctima manejaba el vehículo con número económico 0207 del sitio TX-88, cuando fue interceptada por dos sujetos que la obligaron a detenerse y tras someterla la despojaron de sus pertenencias.

Elementos de las corporaciones policiacas y del grupo de auxilio Halcones Rojos acudieron al lugar y brindaron atención al herido.

Asimismo, las autoridades iniciaron las investigaciones y se desplegó un operativo en la zona para tratar de localizar a los responsables.

El agraviado presentó la querella formal, estableciéndose que fueron dos sujetos que vestían playera roja y blanca, aunque no pudo establecer mayores detalles de las características físicas.

Aumentan atracos

Los conductores de transporte público han denunciado el incremento de asaltos y agresiones, por lo que pidieron fortalecer las acciones de vigilancia en zonas consideradas de riesgo como el sur de la ciudad.