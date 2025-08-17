Grave al ser impactado por patrulla de la GN

Con severas lesiones resultó un joven motociclista luego de ser atropellado por una patrulla de la Guardia Nacional (GN), en un percance sucedido sobre la 9.ª avenida Sur y 18.ª calle Oriente, en la colonia 11 de Septiembre de la ciudad de Tapachula.

Según el reporte preliminar, Benjamín “N” (24 años) se desplazaba sobre la 18.ª Oriente a bordo de su motocicleta.

Al llegar al cruce con la 9.ª Sur, el semáforo estaba en luz verde para él, por lo que continuó su marcha. Fue entonces cuando una patrulla de la GN lo embistió violentamente en uno de los costados.

Debido a la fuerza del golpe, el joven salió proyectado varios metros y cayó inconsciente sobre el pavimento.

Testigos dieron aviso al 911; minutos después se presentaron paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), quienes tras brindar los primeros auxilios lo trasladaron de urgencia al hospital regional.

En el lugar se indicó que el joven presentaba múltiples fracturas, lesiones en el rostro, brazos y extremidades inferiores, además de sangrado abundante, por lo que su estado de salud fue reportado como grave.

Los elementos de la Guardia Nacional permanecieron en el sitio y solicitaron el apoyo médico; sin embargo, vecinos del lugar afirmaron que fueron ellos los que cruzaron con la luz roja, lo que habría ocasionado el siniestro.

Hasta el lugar también acudieron elementos de la Guardia Estatal de Vialidad, quienes procedieron a acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Se dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación para determinar la responsabilidad de los implicados y esclarecer si los oficiales violaron el reglamento de tránsito.

El incidente generó molestia entre habitantes de la colonia, quienes pidieron que el caso no quede impune y que se garantice justicia para el motociclista gravemente lesionado.