Grave chofer tras estamparse en una tiendita

En el municipio de Oxchuc, un fuerte percance durante la mañana del lunes dejó como saldo a un conductor de la empresa Pepsi gravemente lesionado, luego de que el camión que manejaba impactara contra una vivienda y posteriormente volcara.

El accidente ocurrió en el entronque hacia la localidad de El Tzay, en el tramo carretero del desvío Tolbilja-Tzontealja, cuando un camión de la marca International de color blanco tuvo una presunta falla mecánica en el sistema de frenos.

Esto provocó que el operador perdiera el control del volante en una pendiente y, sin poder detener su marcha, se estrellara violentamente contra la fachada de una tienda de abarrotes.

El impacto fue de tal magnitud que la pesada unidad terminó volcada sobre un costado, quedando parcialmente destruida.

Vecinos que presenciaron el accidente acudieron de inmediato para auxiliar al chofer, quien acabó con múltiples lesiones y se encontraba atrapado en la cabina.

Tras varios minutos lograron sacarlo y trasladarlo de urgencia a la clínica rural, en donde más tarde su estado fue reportado como delicado; además se encontraba en calidad de detenido.

En el lugar de los hechos se esperaba la llegada de las autoridades municipales, así como del personal de la aseguradora para evaluar los daños tanto al inmueble como a la unidad siniestrada, mientras que peritos de tránsito determinarían las causas exactas de la volcadura.