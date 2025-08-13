Grave motociclista tras chocar contra un Golf

Un accidente dejó como saldo a un joven motociclista gravemente lesionado, luego de impactarse contra un automóvil Volkswagen Golf de color blanco que presuntamente le cortó la circulación sobre la carretera que conecta a Comitán con La Trinitaria.

Corte de circulación

El percance ocurrió a la altura del panteón municipal, cuando —de acuerdo con testigos— el conductor del Golf intentó incorporarse al bulevar aparentemente sin percatarse de la proximidad de una motocicleta Italika de color negro, que circulaba a velocidad moderada en su carril.

Por ello, el motorista, de aproximadamente 30 años de edad, no logró esquivar el vehículo y terminó siendo embestido violentamente.

El impacto fue tan fuerte que la persona que manejaba la moto salió proyectada varios metros, cayendo sobre la cinta asfáltica y quedó tendido con múltiples lesiones visibles.

Automovilistas que presenciaron el choque detuvieron su marcha y solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Quedó malherido

Minutos después, paramédicos de Protección Civil de La Trinitaria arribaron al lugar y brindaron los primeros auxilios al herido, quien presentaba traumatismos en diversas partes del cuerpo y un posible golpe severo en la cabeza.

Debido a la gravedad de su estado, fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado de urgencia al hospital general de Comitán.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron para tomar conocimiento del percance, ordenar el retiro de las unidades involucradas y llevar a cabo el peritaje correspondiente a fin de deslindar responsabilidades.

El tránsito vehicular se vio parcialmente afectado durante las labores de auxilio y retiro de las unidades.