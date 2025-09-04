Grave motorista al derrapar en el libramiento

En estado crítico resultó un joven motociclista luego de derrapar sobre el asfalto, para después quedar sobre la acera del libramiento Norte, en dirección de poniente a oriente, a la altura de la Unidad Médica Familiar número 23 del IMSS, en la ciudad capital.

De acuerdo con reportes oficiales, el percance ocurrió en el carril de alta velocidad, donde el tripulante perdió el control de la unidad, presuntamente debido al asfalto mojado, lo que provocó que derrapara.

Queda tirado

Tras el accidente, impactó contra la guarnición del camellón central, quedando tendido sobre la vía.

Automovilistas que circulaban en la zona se detuvieron para auxiliarlo y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Al sitio arribaron elementos de la Policía de Tránsito Municipal, los que confirmaron lo ocurrido y dieron aviso a las corporaciones médicas.

Desconocido

Paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal brindaron atención prehospitalaria al herido, mismo que fue encontrado inconsciente y en estado delicado. Posteriormente fue trasladado de urgencia al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza para recibir atención especializada.

Hasta la mañana y tarde de ayer, la víctima no ha sido identificada ni se ha confirmado la presencia de familiares.

La Policía de Tránsito Municipal realizó las diligencias correspondientes y la motocicleta fue trasladada al corralón oficial, en espera de que se presenten familiares para deslindar responsabilidades.