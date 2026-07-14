Grave recolectora de basura; fue atropellada

Una mujer dedicada a la recolección de basura en triciclo resultó con severas lesiones luego de que el mototriciclo que conducía fuera impactado por alcance por un vehículo, esto sobre el libramiento Sur Oriente de la ciudad de Tapachula.

Fue a la altura del entronque del fraccionamiento Los Palacios, en donde hay un puesto de concentración de residuos sólidos, que ocurrió el percance la tarde del lunes.

Intentó incorporarse

Se indicó que una persona del sexo femenino, identificada como Virginia “N” (55 años), se desplazaba en un mototriciclo cargado de basura e iba de poniente a oriente, y al hacer el alto para incorporarse hacia la entrada al tiradero de desechos, un automóvil sedán de la marca Nissan Tsuru de color guinda, la atropelló.

Por ello, la unidad que conducía quedó prácticamente destrozada y la fémina tirada sobre el pavimento, sufriendo múltiples lesiones, mientras que el vehículo acabó aproximadamente a 20 metros del sitio del percance.

Paramédicos de Protección Civil y del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) acudieron al lugar y brindaron la ayuda médica a la afectada, quien fue trasladada de emergencia al hospital general para recibir atención especializada, estableciéndose que su estado salud era de pronóstico reservado.

Por otra parte, personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva se encargó de iniciar con las investigaciones para determinar la forma como ocurrió el accidente y deslindar las responsabilidades en las próximas horas.

Las unidades involucradas fueron levantadas y trasladadas a un corralón oficial, para quedar a disposición del Ministerio Público.