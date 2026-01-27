Gravemente herido queda un motorista al derrapar

Gravemente lesionado fue como acabó un adulto mayor luego de derrapar mientras conducía su motocicleta sobre el carril de baja velocidad, en el sentido de poniente a oriente del libramiento Norte, a la altura de la escuela Pablo Guardado Chávez, al norte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El accidente fue reportado aproximadamente a las 15:10 horas, lo que movilizó a elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes se constituyeron de inmediato al punto para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias necesarias.

Perdió el control

De acuerdo con el informe preliminar, la persona del sexo masculino de aproximadamente 65 años de edad, se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika de bajo cilindraje, con placas de circulación del estado de Chiapas.

Sin embargo, una ligera llovizna que se registraba en la zona habría provocado que la carpeta asfáltica se tornara resbalosa, ocasionando que el conductor perdiera el control y derrapara violentamente, quedando tendido sobre el pavimento.

Testigos señalaron que el motorista presentaba visibles lesiones en distintas partes del cuerpo, principalmente en extremidades, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

No obstante, ante la falta de unidades de auxilio disponibles en ese momento, el malherido individuo fue trasladado de urgencia en un taxi a un hospital cercano para recibir atención médica profesional.

En tanto, la motocicleta fue puesta bajo el resguardo de los familiares del afectado que acudieron al sitio para hacerse cargo y evitar que fuera remolcada por una grúa al corralón en turno.

Las autoridades pidieron a los motociclistas a tener mucho cuidado durante condiciones climatológicas adversas, como lo es la lluvia.