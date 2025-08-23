Graves dos féminas atropelladas frente al hospital del IMSS

Dos personas del sexo femenino resultaron gravemente heridas al ser atropelladas por un vehículo cuyo conductor no detuvo su marcha, dándose a la fuga con rumbo a la costa chiapaneca, esto en el municipio de Tapachula.

Fue en la entrada al fraccionamiento Framboyanes sobre la carretera Costera, en el tramo Tapachula-Viva México, en donde ocurrió el percance durante las últimas horas de la noche del jueves.

Las dos afectadas fueron llevadas de emergencia al hospital del IMSS Nueva Frontera, de la que habían salido momentos antes.

Impactadas

Adelina “N” (53 años) y otra fémina, cuya identidad no fue revelada, quien vestía pantalón tipo pescador de color negro y blusa azul, al momento de cruzar la vía de comunicación fueron brutalmente embestidas por el vehículo, aunque no se estableció la marca ni las placas del mismo.

Se dijo que la unidad responsable iba a exceso de velocidad y tras atropellar a las mujeres, el conductor no hizo el intento de detener la marcha.

El estado de salud de ambas se reporta como delicado, por lo que las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para tratar de localizar al responsable.

Vía riesgosa

Se dijo que el cruce de la carretera Costera frente al hospital del IMSS Nueva Frontera se ha convertido en muy peligroso, y ya son varios accidentes los que se registran ahí.

Por ello, familiares de personas internadas han estado solicitando que se instalen más reductores de velocidad o pasos peatonales e incluso un puente elevado para poder cruzar con seguridad.