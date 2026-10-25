Graves tras impacto por alcance

Dos personas con lesiones de gravedad y cuantiosos daños materiales fueron el saldo de un accidente automovilístico registrado en el libramiento Sur, a la altura de la 18.ª Poniente de la capital chiapaneca, donde ambos vehículos particulares protagonizaron una colisión por alcance.

De acuerdo con los reportes policiales, a consecuencia del impacto uno de los coches salió de su trayectoria y terminó sobre las jardineras ubicadas a un costado de los carriles laterales, lo que llamó la atención de otros usuarios.

Luego de recibir el reporte de emergencia, paramédicos de Protección Civil Municipal se presentaron al lugar para brindar auxilio a las personas involucradas.

Después de realizar la valoración, los socorristas determinaron que dos de ellas requerían atención médica urgente, así que fueron llevadas a un hospital.

El percance también ocasionó afectaciones a la circulación mientras se desarrollaban las labores de auxilio y se retiraban los vehículos siniestrados. Los daños materiales fueron estimados en miles de pesos, aunque no se precisó el monto total de las pérdidas.

Cerca de una hora después del accidente, una grúa con plataforma llevó a cabo las maniobras para remolcar las unidades involucradas, que posteriormente fueron transportadas al corralón en turno.

Una vez retirados los automóviles, las autoridades lograron liberar la vialidad y restablecer el tránsito en la zona.

Hasta el momento, no se dieron a conocer las identidades de las personas lesionadas ni mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron el choque.