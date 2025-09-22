Guatemalteco es arrestado por agredir a pareja

Un joven guatemalteco de 17 años de edad fue detenido tras atacar con un cuchillo a una pareja que acudía a una florería, en la colonia 16 de Septiembre de Tapachula.

El incidente sucedió en el negocio denominado Los Alcatraces, ubicado sobre la 18.ª calle Oriente, entre la 11.ª y 13.ª avenida Sur, generando alarma entre vecinos y comerciantes de la zona.

De acuerdo con testigos, una persona del sexo femenino descendía de un vehículo cuando fue interceptada por el agresor que comenzó a empujarla e insultarla sin motivo aparente.

Al ver la situación, su esposo —identificado como Abel “N”— intentó intervenir para protegerla, pero el joven lo atacó con un cuchillo, provocándole una herida en el rostro.

Pese a estar lesionado y sangrando, el hombre logró derribar al atacante y mantenerlo neutralizado hasta la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, quienes procedieron a la detención.

El agresor fue identificado como menor de edad y originario de Guatemala.

Paramédicos de Protección Civil brindaron los primeros auxilios tanto al esposo como al agresor. El primero presentaba una laceración en el rostro y sangrado profuso, mientras que el detenido tenía lesiones en la nariz producto de los golpes recibidos durante el forcejeo.

El joven guatemalteco fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional Fronterizo Costa, donde el Ministerio Público determinará su situación jurídica en las próximas horas.