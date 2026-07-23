Hace detonaciones de arma cerca de La Marimba

Una fuerte movilización policial se registró en los alrededores del parque de la Marimba, luego de que un hombre identificado por vecinos como un exfuncionario de apellido Zavaleta, fue señalado de realizar detonaciones de arma de fuego.

Alerta

El hecho se reportó alrededor de las 21:40 horas, por lo que las fuerzas del orden se movilizaron a la 8ª calle Poniente y 2ª avenida Norte, barrio Guadalupe, zona centro de Tuxtla Gutiérrez.

Se indicó que los habitantes alertaron a los números de emergencia sobre presuntos disparos y la presencia de una persona armada, lo que provocó la movilización de diversas corporaciones de seguridad.

Balas en vehículo

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó los trabajos periciales en el sitio.

De manera preliminar, fueron localizados y asegurados dos casquillos percutidos, los cuales se encontraban dentro de un vehículo Ford Mustang color blanco, presuntamente relacionado con el señalado.

La unidad permanecía sobre la banqueta y frente al domicilio; posteriormente fue retirada con grúa para ser trasladada a las instalaciones de la FGE, donde continuará el proceso de investigación.

Al concluir las diligencias, el hombre señalado salió de la vivienda para reclamar la actuación de los elementos policiacos. Durante esos momentos, los agentes detuvieron a una persona que lo acompañaba; sin embargo, el presunto responsable de las detonaciones no fue puesto a disposición de las autoridades.

Hasta el cierre de esta edición, ni la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla ni la Fiscalía General del Estado habían emitido información oficial sobre los hechos ni sobre el avance o resultado de las investigaciones relacionadas con este caso.