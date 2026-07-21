Halla a su hermano ahorcado en su cuarto

El lunes por la mañana en la capital chiapaneca sucedió un trágico hallazgo, cuando fue localizado un joven de 26 años pendiendo de una soga amarrada al cuello en su habitación de la vivienda situada en la colonia San Juan, Segunda Sección.

Transcurrían aproximadamente las 07:10 horas. Agentes policiacos municipales y estatales se movilizaron a la calle 20 de Noviembre, entre Venustiano Carranza y San Cristóbal de Las Casas, por el reporte de un presunto suicidio.

Ahí, se informó que Melany “N” (19 años) se había levantado a las 06:50 horas para despertar a su hermano, con el fin de que se fuera a trabajar pues este se lo pidió encarecidamente. Al abrir la puerta de marco de madera y láminas, observó a Luis Enrique “N” ahorcado con la ayuda de una soga.

La joven corrió a despertar a su madre y en seguida solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia. En minutos arribó una cuadrilla de socorristas que procedió a valorarlo.

Tras esto, corroboraron que Luis Enrique lamentablemente ya no contaba con signos vitales; además, los oficiales señalaron que el cuerpo presentaba rigor mortis, por lo cual suponen que se suicidó varias horas antes de haber sido encontrado.

Servicios funerarios

Al dar las 08:20 horas, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado hizo las diligencias de campo.

Cuando intentaron llevarse el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo), la familia se opuso y mencionaron que buscarían cuanto antes realizar los servicios funerarios.