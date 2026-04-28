Hallan a adulto mayor sin vida dentro de su casa

Un adulto mayor perdió la vida en el interior de su casa, ubicada en la colonia Jardines del Pedregal Cuarta Sección en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El hecho fue registrado alrededor de las 09:20 horas del lunes, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron a la avenida Ámbar y esquina con calle Francisco Villa.

De acuerdo con datos recabados, el incidente fue reportado a través del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo del Estado (C5), por lo que se envió el apoyo de las autoridades.

Tenía gangrena

Al constituirse, las fuerzas del orden solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia. Los familiares del individuo señalaron que fueron ellos quienes se percataron de la situación, pues acudieron a visitarlo.

En minutos se presentaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que le brindaron la atención prehospitalaria. Tras la valoración, se informó que el ahora fallecido presentaba un cuadro agudo de gangrena en una de las extremidades y debido a esto presuntamente perdió la vida.

De inmediato, la zona fue acordonada y se solicitó la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) para hacer las diligencias correspondientes para después realizar el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).